موسيماني يصر على ضم ساحر صن داونز للأهلي

طلب الجنوب إفريقى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إعادة فتح باب المفاوضات مع الأوروجويانى جاستون سيرينو، جناح فريق صن داونز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن موسيماني لا يزال يتمسك بالتعاقد جاستون سيرينو خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل الاقتناع بإمكانياته الفنية.

وأكد المصدر، أن الفترة المقبلة ستشهد عودة المفاوضات بين الأهلى وسيرينو من جديد، وبحث المطالب المادية لصن داونز.

وكان نادي صن داونز قد طلب من الأهلي الحصول على 4 ملايين دولار للموافقة على بيع صاحب الـ30 عاما، قبل انسحاب المارد الأحمر من الصفقة.