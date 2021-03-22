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موسيماني يصر على ضم ساحر صن داونز للأهلي
الإثنين 22/مارس/2021 - 10:28 م
محمد الدمتناوي
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طلب الجنوب إفريقى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إعادة فتح باب المفاوضات مع الأوروجويانى جاستون سيرينو، جناح فريق صن داونز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي،
أن موسيماني لا يزال يتمسك بالتعاقد جاستون سيرينو خلال الميركاتو الصيفي المقبل،
في ظل الاقتناع بإمكانياته الفنية.
وأكد المصدر، أن الفترة المقبلة ستشهد
عودة المفاوضات بين الأهلى وسيرينو من جديد، وبحث المطالب المادية لصن داونز.
وكان نادي صن داونز قد طلب من الأهلي الحصول
على 4 ملايين دولار للموافقة على بيع صاحب الـ30 عاما، قبل انسحاب المارد الأحمر من
الصفقة.
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