الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا من طقس الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن أن عواصف الترابية التي أثرت اليوم على مناطق من غرب مصر وليبيا تظهر (باللون الوردي) نتيجة كتلتين هوائيتين الأولى ساخنة تسببها جنوبيات منخفض جوي والثانية باردة نتيجة جبهة باردة مصاحبة لمرتفع جوي يتقدم تدريجيا نحو المناطق الحارة من ليبيا مما يسهل إثارة الرمال هناك.



وتابعت "الأرصاد"، خلال منشور نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،: "ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي طوال الليل حتي الغد مما يعمل على رفع درجات الحرارة الصغري وإثارة الرمال غدآ على مناطق متفرقة تصل الي حد العاصفة علي سيناء والسواحل الشرقية".