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يوفنتوس يخطط لعودة نجمه السابق
الإثنين 22/مارس/2021 - 10:31 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي يخطط للتعاقد مع نجمه السابق مويس كين الذي يلعب في الموسم الحالي على سبيل الإعارة في باريس سان جيرمان الفرنسي من إيفرتون الإنجليزي.
وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى
أن مويس كين كان قد انتقل إلى إيفرتون في صيف عام 2019 من يوفنتوس مقابل 27 مليون يورو
ثم انتقل في الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة.
وأوضح الموقع الإيطالي أن يوفنتوس يدرس
تقديم عرضًا رسميًا لإيفرتون من أجل إعادة كين إلى تورينو.
وأفاد الموقع الإيطالي بأن كين خاض مع باريس
سان جيرمان حتى الآن 33 مباراة وسجل 17 هدفاً وصنع هدف آخر بينما خاض مع إيفرتون
37 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفين آخرين.
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