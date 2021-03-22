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ضبط لحوم مجهولة المصدر على عربات متنقلة بحي الخليفة

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تمكنت إدارة الطب البيطري بحي الخليفة، من ضبط كمية من اللحوم الغير صالحة للاستخدام الآدمي، وذلك بناءً على توجيهات اللواء طارق اليمني رئيس الحي بالمرور على المحلات قبل دخول شهر رمضان المعظم للتأكد من صلاحية الأطعمة التي تباع للمواطنين.


وقال مصدر مسئول بحي الخليفة في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إنه تم ضبط 46 لحم مجهولة المصدر، من بينهم على عربات متنقلة.

وأضاف "المصدر" أنه تم تحرير 4 محاضر، لاصحابها وتم تحريز اللحوم لإعدامها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.



وفي سياق أخر، تفقد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية والعميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، أعمال تنفيذ مشروع محور شينزو آبي لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس والذي يمر داخل مدينة الأمل حتى طريق السويس.

وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم إزالة عدد من المنازل بمنطقة الأمل ونقل سكانها لمدينة المحروسة بواسطة أتوبيسات توفرها محافظة القاهرة لنقل الأهالي وتسكينهم، وذلك ضمن خطة الدولة لتنفيذ المحور شينزو آبي.

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