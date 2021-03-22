الأم المثالية بدمياط: أصيبت بسرطان وزوجي كان عظيم وداعم لنا

حصلت نادية حمودة حمودة العلمي على لقب الأم المثالية علي محافظة دمياط، لمسابقة وزارة التضامن الإجتماعي للامهات المثاليات لعام 2021، مثال للأم المضحية الصبورة، التي قابلت صعوبات كثيرة في تربية أولادها.



وقالت الأم المثالية صاحبة العقد الخامس من عمرها، الحاصلة على ليسانس آداب وتربية، وتعمل معلم أول بوزارة التربية والتعليم، أنها تزوجت سنة 1993 من زوج يعمل أويمجى" نجار أُويمة " بأجر أسبوعي في ورشة خاصة وأنجبت ثلاثة أولاد.



وأوضحت أنه في عام 2010 أصيبت بالسرطان، وكانوا أولادها في مراحل التعليم الأولى وعانت كتير من المرض وجرعات العلاج الكيماوي والإشعاعي.



وتابعت: "زوجي كان رجل عظيم وداعم ليا دائما"، حيث ساعدها في إكمال تعليمها والتحقت بكلية الآداب قسم لغة إنجليزية "تعليم مفتوح ".



وواصلت: "في عام 2015 توفى زوجي وداعمي الأكبر" حيث توفي نتيجة نزيف بالمخ، لافتة إلي صبرها وأصرت إنها تكمل المسيرة وتشجع أولادها لإكمال تعليمهم وكان مصدر دخلها الوحيد هو راتبها.



"كنت باخد حصص إضافية بأجر إضافي عشان أزود دخلي"، قالت نادية إنها عانت كثيرا في الساعات الإضافية في كونترول المدارس للدبلومات الفنية، مشيرة إلي رجوعها للمنزل في ساعة متأخرة من الليل بكامل نشاطها لاستكمال مهمة تلبية احتياجات أبنائها ودراستهم.



"كان لازم نهاية الرحلة دي تكلل بنجاح وتفوق الأبناء مع بعض"، نجحت في الحصول على ليسانس آداب وتربية قسم اللغة الإنجليزية عام 2017، وحصل الإبن الأكبر على بكالوريوس هندسة، والابن الثاني حصل على بكالوريوس فنون تطبيقية بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف ويؤدي خدمته العسكرية بسيناء، ومازال الابن الثالث في السنة النهائية بكلية الحقوق.



"متوقفش سعي نادية واجتهادها"، أشارت إلي عملها في مجال خدمة المجتمع مع الجمعيات الأهلية لمساعدة كل المحتاجين.



وكانت أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي وكان من أهم الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية هذا العام هي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود «شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان» بحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.



وتأتي أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.





