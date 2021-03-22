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الأم المثالية بقنا: صبرت في تربية أولادي بعد وفاة زوجي منذ 35 سنة

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:44 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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حصلت سميرة حسن محمود جادالكريم على لقب الأم المثالية علي محافظة قنا، لمسابقة وزارة التضامن الإجتماعي للامهات المثاليات لعام 2021، مثال للأم المضحية الصبورة، التي قابلت صعوبات كثيرة في تربية أولادها.

وقالت الأم المثالية صاحبة العقد السادس من عمرها، أن زوجها توفى منذ 35 سنة، في حادث أتوبيس وكان الأطفال في عمر 10 سنين وسنة واحدة وكان معاشها بسيط جدا قيمته 40 جنيه فقط.

وأكدت سميرة علي عمل مشروع صغير عشان توفر مصاريفها هي وأولادها، فقامت بتربية الدواجن وبيعها، وقدرت من المشروع شراء قطعة أرض لأولادها.

وأضافت الأم المثالية أنه بمرور السنين أن حلمها بيتحقق وحصل الإبن الكبير على بكالوريوس تربية تعليم أساسي ويعمل مدرس رياضيات بمدرسة إبتدائية، والإبن الثاني تخرج من أكاديمية الشرطة ويعمل نقيب بإدارة الحماية المدنية بمديرية الأمن.

وكانت أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي وكان من أهم الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية هذا العام هي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود «شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان» بحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

وتأتي أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.


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