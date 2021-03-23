نشرة حوادث "الفجر".. تأجيل محاكمة مودة الأدهم وحنين حسام و2 آخرين

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:





كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، تفاصيل سقوط سيدتين لممارستهما الدعارة عبر الإنترنت بمقابل مادي، واعترفا بارتكابهما الواقعة.