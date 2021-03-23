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نشرة حوادث "الفجر".. تأجيل محاكمة مودة الأدهم وحنين حسام و2 آخرين

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:23 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، تفاصيل سقوط سيدتين لممارستهما الدعارة عبر الإنترنت بمقابل مادي، واعترفا بارتكابهما الواقعة.
لقى أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعه عقب تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بنطاق محافظة بورسعيد عقب مطاردة مثيرة.

قررت اليوم الإثنين الدائرة 15 جنايات جنوب القاهرة تأجيل اولي جلسات محاكمة كلا من فتاتين التيك توك حنين حسام عبد القادر ومودة الأدهم ومحمد زكي ومحمد علاء لايكي وأحمد لايكي، في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 2016 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة.. والمتهمين فيها بالاتجار بالبشر.. وذلك لجلسة 18 ابريل المقبل لحضورهم من محبسهم.

حصل عادل خليل المحامى على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول طعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى رقم 8568 لسنة 9 ق الصادر بجلسة 24 نوفمبر 2014 بتأييد قرار الحكومة المصرية بتحديد مناطق الغمر بالمياه التي يصرح فيها بزراعة الأرز فى أرض زراعية يمتلكها المواطن عبد المؤمن محمد شبل بعزبة كاميلا التابعة لقرية زهور الأمراء مركز الدلنجات بالبحيرة.

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