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إنذار جوي عاجل من الأرصاد للمواطنين

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:14 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على صفحتها عبر "فيسبوك"، إنذارًا جويًا اعتبارًا من الساعة 11 مساء يوم الإثنين 22 مارس وحتى الساعة 8 مساء يوم الثلاثاء 23 مارس 2021.

ويأتي ذلك نظرًا للتغيرات السريعة لفصل الربيع وتأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقًا إلى جمهورية مصر العربية مما يؤدي إلى:

- نشاط رياح على معظ أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق، وتصل سرعى الرياج إلى (40- 50 كم\ ساعة) مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لتصل لأقل من 500 متر على الطرق الصحراوية والمكشوفة.

- الملاحة البحرية:
البحر المتوسط: مضطرب وارتفاع الموج (2.5: 3.5) متر
البحر الأحمر: مضطرب وارتفاع الموج (3: 4) متر
منطقة خليج السويس: مصطرب جدًا وارتفاع الموج (3: 5) متر

يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثارالناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.
إنذار جوي عاجل من الأرصاد للمواطنين
إنذار جوي عاجل من الأرصاد للمواطنين

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