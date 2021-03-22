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رقم قياسي جديد في انتظار كريستيانو رونالدو مع البرتغال

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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يستهدف قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو تحقيق رقم قياسي جديد على مستوى منتخب بلاده بعدما أصبح اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ كرة القدم.

وعلى المستوى المنتخب الوطني سجل رونالدو 102 هدفاً خلال 170 مباراة ليكون أكثر لاعب يسجل أهداف دولية مع أي منتخب أوروبي حتى الآن.

كما أصبح رونالدو على بعد 7 أهداف فقط من معادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب مع منتخب بلاده بشكل عام في العالم كله وهو الرقم المسجل باسم الإيراني علي دائي برصيد 109 أهداف.

وستكون الفرصة سانحة أمام رونالدو للاقتراب من الرقم القياسي لدائي وربما تحطيمه من خلال مواجهات المنتخب البرتغالي أمام أذربيجان وصربيا ولوكسمبورغ أيام 24 و27 و30 مارس (آذار) الجاري في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022.

وكان رونالدو افتتح أهدافه الدولية من خلال هدف المنتخب البرتغالي الوحيد في مرمى اليونان خلال المباراة التي خسرها المنتخب البرتغالي 1-2 في افتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2004) بالبرتغال، وكانت هذه هي المباراة الدولية الثامنة لرونالدو مع المنتخب البرتغالي.

وفي المقابل، كان أحدث أهداف رونالدو مع الفريق في شباك منتخب أندورا خلال المباراة الودية التي فاز فيها الفريق 7-0.

وخلال هذه السنوات الطويلة، هز رونالدو شباك 41 منتخباً بهدف واحد على الأقل، وكانت شباك المنتخبين الليتواني والسويدي هما الأكثر اهتزازاً بأهداف رونالدو برصيد سبعة أهداف في شباك كل منهما.

وقبل أسبوع واحد أصبح رونالدو اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ كرة القدم برصيد 770 هدفاً محطماً رقم الأسطورة البرازيلي بيليه.

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