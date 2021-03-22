صلاح رابعًا في ترتيب شارة قيادة الفراعنة قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر

يستعد منتخب مصر إلى مواجهتين من العيار الثقيل ضد كينيا وجزر القمر لحساب تصفيات كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الكاميرون 2021.

يستعد منتخب مصر إلى مواجهتين من العيار الثقيل ضد كينيا وجزر القمر لحساب تصفيات كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الكاميرون 2021.