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صلاح رابعًا في ترتيب شارة قيادة الفراعنة قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر
الإثنين 22/مارس/2021 - 11:02 م
الفجر الرياضي
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يستعد منتخب مصر إلى مواجهتين من العيار الثقيل ضد كينيا وجزر القمر لحساب تصفيات كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الكاميرون 2021.
وينتظر الجميع موقف شارة القيادة خاصةً بعد الجدل الذي أثير في المعسكر الأخير حول هوية القائد الذي يسعى حسام البدري لأن يكون وفق الأقدمية.
ووفقًا للأعبين المنضمين لمعسكر المنتخب الحالي فإن عمرو السولية سيكون قائد منتخب مصر بعد إستبعاد عبدالله السعيد من القائمة بداعي الإصابة.
وخلف السولية يأتي الثلاثي أحمد حجازي ومحمد النني في الوقت الذي يأتي فيه نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح في المرتبة الرابعة.
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