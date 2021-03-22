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خاص.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته لخطف نجم الزمالك

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، حقيقة مفاوضات المارد الأحمر مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، أن مايتردد حول وجود مفاوضات مع أحمد زيزو غير صحيح، مشددا على احترامه الكامل للاعب وقدراته الفنية.

وأكد المصدر خلال تصريحاته، أن الأهلي لن يفكر في التعاقد مع أي لاعب من الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذالك لأسباب كثيرة أهمها، عدم توتر العلاقات بين إدارة القطبين مجددا.

ويستأنف الأهلي تدريباته غدا الثلاثاء، لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها الثالث من أبريل المقبل في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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