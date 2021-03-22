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غرفة الجيزة التجارية تبحث سبل زيادة التعاون مع اليمن

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:07 م
بوابة الفجر
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عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة محمد إمبابي، لقاء موسعا مع الدكتور محمد مارم سفير اليمن بالقاهرة لبحث زيادة التعاون التجاري بين الغرفة ورجال الأعمال من دولة اليمن الشقيقة.

وحضر اللقاء كل من محمد المجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمني تحت التأسيس في مصر والدكتور نجيب حسان الأمين العام، وعادل رزين أمين عام الغرفة التجارية بالجيزة.

وأكد محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن العلاقات بين مصر واليمن تمتد لآلاف السنين، مشيرا إلى أن الاستثمارات اليمنية في مصر وخاصة في المطاعم اثبتت كفاءتها خلال الـ10 سنوات الأخيرة، موضحا أن آخر التقارير الرسمية تكشف عن حجم الاستثمارات اليمنية بلغت ما يزيد علي 2 مليار دولار ويمكن أن تتجاوز الاستثمارات ذلك الرقم.

وأضاف إمبابي أن اللقاء تناول التجهيز لإبرام بروتوكول تعاون بين مجلس الأعمال اليمني تحت التأسيس في مصر والغرفة التجارية بالجيزة بغرض زيادة التبادل التجاري بين المستثمرين المصريين واليمنيين، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مؤتمر مشترك لعرض الفرص الاستثمارية وسبل تكوين شراكات بين المستثمرين اليمنيين والمصريين، إضافة إلى توفير البيانات والمعلومات التي تخص حركة الأسواق بين البلدين.

من جانبه أشاد سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد مارم بمستوى التعاون والتبادل التجاري بين اليمن ومصر خلال الفترة الماضية، منوها بالدور المناط بمجلس الأعمال اليمني الجاري تأسيسه حاليا بمصر في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين ويحقق الفائدة لمنتسبيه في ظل التسهيلات الكبيرة الممنوحة لليمنيين.

ونوه السفير مارم إلى الرعاية الكبيرة التي يحظى بها أبناء اليمن في مصر من قبل فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لهم، وشرح مجالات الاستثمار المتاحة لهم بما يحقق الأهداف الاقتصادية لهم ويتوافق مع رؤية البلاد الاقتصادية والاستثمارية.

وكان الملحق التجاري أنور زمام استعرض في كلمة له جملة من المشاريع في عدد من المجالات التي تشهد اقبالا من اليمنيين للاستثمار فيها، مبينا أن حجم الاستثمارات اليمنية في السنوات الأخيرة بلغ أكثر من خمسين مليار جنيه.

وقال رئيس مجلس الأعمال اليمني الجاري تأسيسه في مصر محمد المجاهد في كلمته الخطوات التي قطعها في المجلس في سبيل استكمال خطواته التأسيسية والسياسات الاقتصادية والبرامج التي يسعى الى تنفيذها، والتي تهدف في مجملها إلى تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين من اليمنيين في مصر بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة.

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غرفة الجيزة التجارية السفير اليمني التعاون مع اليمن

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