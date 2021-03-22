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تعرف على مباريات يد بنى سويف بدورة البقاء بالممتاز

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:11 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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اعلن الاتحاد المصرى لكرة اليد جدول مباريات المرحلة الأخيرة لبطولة الدورى الممتاز من أجل البقاء ( المجموعة الثانية ) للموسم الرياضى 2021/2022 .

ويشارك بمباريات البطولة فرق بنى سويف واتحاد الشرطة وقارون وأسوان .

حيث يحل بنى سويف ضيفا على اتحاد الشرطة بالجولة الاولى يوم 31 مارس ، وفي الجولة الثانية يستضيف بنى سويف نظيره قارون يوم 1 ابريل ، وفي الجولة الثالثة يحل بنى سويف ضيفا على اسوان يوم 3 مارس .

وتقام جميع مباريات البطولة بالصالة المغطاة بميت عقبة ، ويتمثل نظام البطولة باقامتها من دور واحد .

ويهبط مباشرة الفريق الحاصل على المركز الثالث والرابع وفى حالة تساوى فريقين المركز الثالث والرابع فى عدد النقاط تقام مباراة فاصلة بينهما بشروط المسابقة نفسها .

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