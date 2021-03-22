تعرف على مباريات يد بنى سويف بدورة البقاء بالممتاز

اعلن الاتحاد المصرى لكرة اليد جدول مباريات المرحلة الأخيرة لبطولة الدورى الممتاز من أجل البقاء ( المجموعة الثانية ) للموسم الرياضى 2021/2022 .



ويشارك بمباريات البطولة فرق بنى سويف واتحاد الشرطة وقارون وأسوان .



حيث يحل بنى سويف ضيفا على اتحاد الشرطة بالجولة الاولى يوم 31 مارس ، وفي الجولة الثانية يستضيف بنى سويف نظيره قارون يوم 1 ابريل ، وفي الجولة الثالثة يحل بنى سويف ضيفا على اسوان يوم 3 مارس .



وتقام جميع مباريات البطولة بالصالة المغطاة بميت عقبة ، ويتمثل نظام البطولة باقامتها من دور واحد .



ويهبط مباشرة الفريق الحاصل على المركز الثالث والرابع وفى حالة تساوى فريقين المركز الثالث والرابع فى عدد النقاط تقام مباراة فاصلة بينهما بشروط المسابقة نفسها .