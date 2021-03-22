موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

حقق نادي برشلونة فوزًا كبيرًا على نظيره ريال سوسيداد، بستة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





سجل أهداف برشلونة كل من أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي، بالإضافة إلى ليونيل ميسي (هدفين) وسيرجينو ديست (هدفين)، في حين سجل هدف ريال سوسيداد أندير بارينتشيا في الدقيقة 77 من عمر المباراة.





وبهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة عند النقطة 62، يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، في حين تجمد رصيد ريال سوسيداد عند النقطة 45، في المركز الخامس.





ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره بلد الوليد، يوم الاثنين الخامس من شهر أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.



