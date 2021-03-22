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الولايات المتحدة ترحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
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أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن ترحيبها بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والتزامها مع الحكومة اليمنية الشرعية بوقف إطلاق النار الشامل في اليمن تحت مراقبة الأمم المتحدة.

وأكدت نائبة المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر ترحيب بلادها باستئناف العملية السياسية في اليمن, داعية الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار على الفور، والدخول في مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.

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