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الصحة تكشف عن سبب ارتفاع عدد إصابات كورونا في مصر

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:25 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور علاء عيد، رئيس الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن التراخي في اتباع الإجراءات الوقائية وراء ارتفاع إصابات فيروس كورونا مؤخرا خاصة في المحافظات.

وأكد "عيد"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الدولة المصرية مازالت في الموجة الثانية، لافتًا إلى أن تطورات الفيروس ليست موجودة لدينا في مصر.

وأوضح رئيس الطب الوقائي بوزارة الصحة، أنه لابد من عمل حملات توعوية تناشد بأهمية الحصول على لقاح فيروس كورونا.

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