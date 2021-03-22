إصابة نجم منتخب السعودية بفيروس كورونا

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الاثنين أن الحمدان كان اللاعب الوحيد من بين جميع من خضعوا لفحوص فيروس كورونا المستجد، الذي ثبتت إيجابية عينته، فيما جاءت عينات باقي اللاعبين سلبية، وذلك في معسكر الفريق الذي انطلق اليوم الاثنين بمدينة الرياض.