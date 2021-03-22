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إصابة نجم منتخب السعودية بفيروس كورونا

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم إصابة عبد الله الحمدان مهاجم الهلال والمتواجد في معسكر الفريق استعدادا لمواجهتي الكويت وديا وفلسطين في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم وأمم آسيا، بفيروس كورونا المستجد.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الاثنين أن الحمدان كان اللاعب الوحيد من بين جميع من خضعوا لفحوص فيروس كورونا المستجد، الذي ثبتت إيجابية عينته، فيما جاءت عينات باقي اللاعبين سلبية، وذلك في معسكر الفريق الذي انطلق اليوم الاثنين بمدينة الرياض.

وأوضح أن هيرفي رينار المدير الفني للفريق استبعد الحمدان من حساباته في ظل خضوع اللاعب للعزل بعد إيجابية عينته.

وتمنى المنتخب السعودي الشفاء العاجل للاعبه الذي سبق له اللعب لفريق الشباب، قبل أن ينضم إلى الهلال في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في التصفيات برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطة خلف منتخب أوزبكستان متصدر المجموعة التي تضم منتخبات سنغافورة وأندونسيا واليمن.

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