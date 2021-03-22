تراجع أسعار الذهب في نهاية التعاملات اليوم الإثنين

تراجعت أسعار الذهب عالمياً في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع صعود الأسهم الأمريكية.





وهبط المعدن الأصفر مع صعود الأسهم الأمريكية خلال التعاملات، وسط تراجع عوائد السندات الحكومية.





ويأتي هبوط المعدن رغم تحول الدولار الأمريكي للهبوط، ووسط المخاوف التي أثارتها خسائر الليرة التركية.





وفي بيانات اقتصادية، تراجع مبيعات المنازل الأمريكية القائمة بأكثر من التوقعات خلال فبراير/ِشباط.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 1738.10 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1740.36 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 91.73 بعد أن كان مرتفعاً عند 92.15 في وقت سابق من التعاملات.