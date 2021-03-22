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أبو الغيط مؤيدا المبادرة السعودية: خطوة إيجابية نحو تسوية شاملة

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تأييده للمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية اليوم للحل في اليمن.

 

واعتبر أبو الغيط أن "المبادرة تمثل خطوة إيجابية نحو تسوية شاملة في اليمن، وأنها تعكس صدق نوايا المملكة وسعيها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء استمرار الحرب".

 

وأضاف أن "النقاط الأساسية في المبادرة تمثل نقطة انطلاق لحوار سياسي شامل، وأنها تمثل معالجة متوازنة لشواغل مختلف الأطراف، بما في ذلك الطرف الحوثي".

 

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة عن أبو الغيط قوله إن "فتح مطار صنعاء لطالما كان مطلبا حوثيا، وأن تناول المبادرة لهذا المطلب يؤكد توازنها".

 

وأشار إلى أن "الكرة الآن في ملعب جماعة الحوثي، وأنهم أمام اختبار حقيقي لمدى التزامهم بمصالح الشعب اليمني".

 

وطالب الجماعة "بتنحية أية مصالح خاصة أو أجندات خارجية، والنظر إلى الفرصة التي تنطوي عليها المبادرة من أجل رفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني والشروع في حوار سياسي شامل ينهي الأزمة".

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