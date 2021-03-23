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تعرف على طرق الوقاية من الأمراض الصدرية (إنفوجراف)
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:39 ص
منى صموئيل
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نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تشرح خلاله طرق الوقاية من الأمراض الصدرية، التي جاءت كالتالي:
- الابتعاد عن مصادر العدوى واستخدام الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي.
- عدم العطس في وجه الآخرين واستخدام المناديل والتخلص الآمن منها أو العطس في ثنايا الكم.
- أخذ التطعيمات الموسمية في موعدها والتي توصي بها منظمة الصحة العالمية.
- استشارة الطبيب فور الإصابة بالمزيد من الآلام في الصدر.
- أخذ قسط من الراحة النفسية والجسدية على حد سواء.
- تجنب تناول الأطعمة الدسمة واستبدالها بالوجبات الصحية.
- التطهير المستمر للأسطح بالكلور المخفف.
- ممارسة التمارين الرياضية
- الإقلاع عن التدخين.
- عدم البصق في الأرض.
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