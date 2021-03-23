تعرف على طرق الوقاية من الأمراض الصدرية (إنفوجراف)

نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تشرح خلاله طرق الوقاية من الأمراض الصدرية، التي جاءت كالتالي:

- الابتعاد عن مصادر العدوى واستخدام الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي.





- عدم العطس في وجه الآخرين واستخدام المناديل والتخلص الآمن منها أو العطس في ثنايا الكم.





- أخذ التطعيمات الموسمية في موعدها والتي توصي بها منظمة الصحة العالمية.





- استشارة الطبيب فور الإصابة بالمزيد من الآلام في الصدر.





- أخذ قسط من الراحة النفسية والجسدية على حد سواء.





- تجنب تناول الأطعمة الدسمة واستبدالها بالوجبات الصحية.





- التطهير المستمر للأسطح بالكلور المخفف.





- ممارسة التمارين الرياضية





- الإقلاع عن التدخين.



