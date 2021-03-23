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تعرف على طرق الوقاية من الأمراض الصدرية (إنفوجراف)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:39 ص
إنفوجراف
إنفوجراف
منى صموئيل
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نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تشرح خلاله طرق الوقاية من الأمراض الصدرية، التي جاءت كالتالي:
- الابتعاد عن مصادر العدوى واستخدام الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي.

- عدم العطس في وجه الآخرين واستخدام المناديل والتخلص الآمن منها أو العطس في ثنايا الكم.

- أخذ التطعيمات الموسمية في موعدها والتي توصي بها منظمة الصحة العالمية.

- استشارة الطبيب فور الإصابة بالمزيد من الآلام في الصدر.

- أخذ قسط من الراحة النفسية والجسدية على حد سواء.

- تجنب تناول الأطعمة الدسمة واستبدالها بالوجبات الصحية.

- التطهير المستمر للأسطح بالكلور المخفف.

- ممارسة التمارين الرياضية

- الإقلاع عن التدخين.

- عدم البصق في الأرض.
تعرف على طرق الوقاية من الأمراض الصدرية (إنفوجراف)
تعرف على طرق الوقاية من الأمراض الصدرية (إنفوجراف)

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