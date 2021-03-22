تعرف على ترتيب مجموعة الأهلى بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، للرحيل إلى السودان عقب إنتهاء فترة التوقف الدولي لمواجهة المريخ ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وتغلب الأهلي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على مستضيفه فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وتُقام مواجهة الجولة الخامسة من دور المجموعات بين الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، والمريخ السوداني على ملعب الأخير، مساء يوم 2-4.

و كان المارد الأحمر قد حسم مواجهة الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام المريخ السوداني بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي ترتيب المجموعة الأولى التي يتواجد بها الأهلي، قبل إنطلاق منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

1- سيمبا التنزاني 10 نقاط

2- الأهلي 7 نقاط

3- فيتا كلوب 4 نقاط

4- المريخ السوادني نقطة واحدة.