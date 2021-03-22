تعرف على ترتيب مجموعة الأهلى بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلى بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا
يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، للرحيل إلى السودان عقب إنتهاء فترة التوقف الدولي لمواجهة المريخ ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
وتغلب الأهلي في الجولة الرابعة من دور
المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على مستضيفه فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثة أهداف
مقابل لا شيء.
وتُقام مواجهة الجولة الخامسة من دور المجموعات
بين الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، والمريخ السوداني على ملعب الأخير، مساء
يوم 2-4.
و كان المارد الأحمر قد حسم مواجهة الجولة
الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام المريخ السوداني بالفوز
عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.
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فيما يلي ترتيب المجموعة الأولى التي يتواجد بها الأهلي، قبل إنطلاق منافسات الجولة
الخامسة من دور المجموعات.
1- سيمبا التنزاني 10 نقاط
2- الأهلي 7 نقاط
3- فيتا كلوب 4 نقاط
4- المريخ السوادني نقطة واحدة.