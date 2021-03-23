الأم المثالية في الوادي الجديد: أحلم بمستقبل أفضل لأبنائي

حصلت وفاء عبدالحافظ أحمد على لقب الأم المثالية علي محافظة الوادي الجديد، لمسابقة وزارة التضامن الإجتماعي للامهات المثاليات لعام 2021، مثال للأم المضحية الصبورة، التي قابلت صعوبات كثيرة في تربية أولادها.





وقالت الأم المثالية صاحبة العقد السادس من عمرها، أنها رزقت ببنت وولدين وبدأت رحلتها عندما توفى الزوج بعد صراع طويل مع السرطان.





وأكدت علي أن حلمها كباقي الأمهات أن تري أولادها في أفضل الأحوال، مشيرة إلي قررها بالتصرف في ميراث الزوج لتوفير إحتياجات الأولاد ليستكملوا مسيرتهم التعليمية.





وواصلت: أن الإبنة الكبرى حصلت على بكالوريوس تجارة وتعمل في أحد البنوك وتزوجت، والإبن الثاني حصل على بكالوريوس تجارة ويعمل بديوان عام المحافظة وتزوج أيضا.





ووصفت رحلة كفاحها بالمعاناة لما واجهته مع الإبن الثالث أثناء دراسته فى كلية الطب لأنه أصيب بظروف صحية استدعت تواجدها معه أثناء الدراسة، وكانت دراسته بمحافظة أخرى، لافتة إلي تعافيه وتخرجه من كلية الطب وبدأ رحلته العملية.





وكانت أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي وكان من أهم الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية هذا العام هي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود «شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان» بحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.



