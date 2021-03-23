شريف دسوقي يبكي على الهواء.. تعرف على السبب

كشف الفنان شريف دسوقي، تفاصيل الضجة المثارة حوله بشأن أنه محجوز في مصحة نفسية، مشيرا إلى أن أصيب في تصوير أحد المسلسلات، معلقا: "اصيبت بخربوش.. وتاني يوم لقيت نفسي دوخت، وفوجئت أني مصاب بالسكر وأنا معرفش، وجالي قدم سكري".





وأشار "دسوقي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" المذاع ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه انتشرت شائعات حوله بأنه يذهب لموقع التفاصيل "سكران"، منوها بأنه في الوقت الذي اتهم فيه أنه دخل مصحة نفسية كان يعمل على مشروع فني في أحد شوارع الإسكندرية.



