بايرن ميونخ يفقد نجمه مباراتين بسبب الإيقاف

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين إيقاف الكندي الفونسو ديفيز مدافع بايرن ميونخ متصدر البوندسليجا، مباراتين بعد طرده المباشر في المباراة التي فاز فيها فريقه على ضيفه شتوتجارت برباعية نظيفة أمس الأول السبت.

وحصل ديفيز (20 عاما) على بطاقة صفراء بعد تدخله بقوة مع واتارو إندو لاعب شتوتجارت في الدقيقة 12 لكن الحكم عاد ووجه البطاقة الحمراء المباشرة للمدافع الشاب عقب الرجوع لتقنية الفيديو (فار).

ورغم النقص العددي حسم بايرن الفوز برباعية دون رد ليعزز موقعه في الصدارة.

ويفتقد بايرن جهود ديفيز في مباراة القمة على ملعب لايبزج في الثالث من أبريل المقبل ثم المواجهة أمام يونيون برلين على ملعب أليانز أرينا.

بايرن الذي يتصدر ترتيب البوندسليجا بفارق أربع نقاط عن لايبزج الوصيف، سيفتقد أيضا جهود مدافعه جيروم بواتينج أمام لايبزج بسبب ترا