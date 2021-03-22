Advertisements

أسعار النفط تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:46 م
بوابة الفجر
Advertisements
تحولت أسعار النفط للارتفاع في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، بعد جلسة متقلبة، وتأرجحت أسعار الخام بين الصعود والهبوط خلال التداولات مع ضعف الدولار من جهة ومخاوف الطلب من ناحية أخرى.

وأدت عمليات الإغلاق الأوروبية الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا إلى إضعاف التوقعات بانتعاش اقتصادي سريع.

وانخفض خاما "برنت" ونايمكس" بأكثر من 6 بالمائة لكل منهما في الأسبوع الماضي بعد تحقيق مكاسب ثابتة لشهور على خلفية تخفيضات الإنتاج.

وعند التسوية ، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" مايو بنحو 0.2 بالمائة إلى 61.58 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 61.90 دولار في الاتجاه الصاعد، و60.39 دولار في الاتجاه الهابط.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.1 بالمائة إلى 64.59 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 65.12 دولار في الاتجاه الصاعد، و63.45 دولار في الاتجاه الهابط.

أخبار تهمك

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ ساعتين

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته لخطف نجم الزمالك

منذ 36 دقيقة

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ ساعة و 25 دقيقة

موسيماني يصر على ضم ساحر صن داونز للأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة سعيدة لجوينور أجاي في الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

إصابة نجل أحمد السقا بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

صلاح رابعًا في ترتيب شارة قيادة الفراعنة قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:07 م

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

10:40 م

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته لخطف نجم الزمالك

11:30 م

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

09:28 م

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

04:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها