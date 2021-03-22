أسعار النفط تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات

تحولت أسعار النفط للارتفاع في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، بعد جلسة متقلبة، وتأرجحت أسعار الخام بين الصعود والهبوط خلال التداولات مع ضعف الدولار من جهة ومخاوف الطلب من ناحية أخرى.





وأدت عمليات الإغلاق الأوروبية الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا إلى إضعاف التوقعات بانتعاش اقتصادي سريع.





وانخفض خاما "برنت" ونايمكس" بأكثر من 6 بالمائة لكل منهما في الأسبوع الماضي بعد تحقيق مكاسب ثابتة لشهور على خلفية تخفيضات الإنتاج.





وعند التسوية ، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" مايو بنحو 0.2 بالمائة إلى 61.58 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 61.90 دولار في الاتجاه الصاعد، و60.39 دولار في الاتجاه الهابط.





كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.1 بالمائة إلى 64.59 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 65.12 دولار في الاتجاه الصاعد، و63.45 دولار في الاتجاه الهابط.