محافظ الجيزة بعد الاستجابة لمطالب سائقة التروسيكل: نفذنا تكليف السيسي

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتلبية طلبات السيدة ناهد جمال سعيد سائقة التروسيكل.



وأضاف "راشد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "إن الرئيس بمجرد ما أعطى تكليف كان لازم المحافظة تعمل الحاجة من الآخر مش تعملها نص نص".



وتابع "بمجرد ما قام الرئيس السيسي بمداخلته في البرنامج تواصلنا بالسيدة ناهد وعرفنا ظروفها، وكان مطلبها كشك ولكن فضلنا أن نقوم بتوفير محل حماية لها من المحليات بدلًا من الكشك، وسيتم الانتهاء من الشقة خلال أسبوعين".



وكان استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ناهد جمال سعيد سائقة التروسيكل والتي إستجاب لها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال مداخلة تليفونية أمس فى إحدى البرامج التى عرضت مشكلتها نظرا لحالتها وظروفها المعيشية الصعبة.



وكانت ناهد جمال سعيد صاحبة تروسيكل قد روت قصة كفاحها، حيث ذكرت أنها تعيش في منطقة أوسيم بالجيزة، ولديها خمس بنات حيث كان يعمل زوجها سايس وحدثت له مشكلة ولم يبقى معها حاليا ثم قررت شراء التروسيكل للعمل عليه.



وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام محافظ الجيزة بتسليم ناهد جمال عقد الوحدة السكنية التي خُصصت لها بأجر رمزي وتجهيزها بالأثاث المنزلي اللازم، وكذا تم تسليمها عقد إيجار لمحل قريب من محل سكنها في مكان مناسب وحيوي وتجهيزه بالسلع والمنتجات اللازمة والذي تم تخصيصه بأجر رمزى وذلك لتوفير مصدر دخل ثابت لتحسين مستوى دخل الاسرة.



وقال محافظ الجيزة، إن إستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسيدة المكافحة ناهد جمال لما تعكسه كأحدى النماذج المشرفة للمرأة المصرية المكافحة والمجتهدة التى تسعى لتوفير حياه كريمة لأسرتها.



ومن جانبها أعربت ناهد عن فرحتها الغامرة بأستجابه الرئيس ومحافظ الجيزة، وتوفير سكن ومحل لها داعية المولى عز وجل ان يوفقهم لما فيه صالح المواطنين.