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خطوات الحصول على معاش استثنائي من التأمينات (إنفوجراف)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:38 ص
إنفوجراف
إنفوجراف
آيات عامر
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تقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، معاشًا استثنائيًا للعاملين السابقين بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب.

ويأتي ذلك لتحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيًا لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية.

وبالأنفوجراف تستعرض "الفجر" خطوات الحصول على المعاش خلال السطور التالية:

- للعالمين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة العمل السابقة أو مكتب التأمينات المختص وتقديمه بعد اعتماده وختمه إلي إدارة المعاشات الإستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه.

- سيتم التحويل للهيئة العامة للتأمين الصحي (اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض ومدى حاجته إلي علاج طويل، وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية).

- إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.

- عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقًا به (التقرير الطبي - البحث الاجتماعي) علي اللجنة التحضيرية لتقرير مدى الحق في المعاش الاستثنائي (منح تحسين) ثم يعرض علي اللجنة العليا للنظر في الطلب.​
خطوات الحصول على معاش استثنائي من التأمينات (إنفوجراف)
خطوات الحصول على معاش استثنائي من التأمينات (إنفوجراف)

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