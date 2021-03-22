Advertisements

عاجل.. طارق الشناوي يعلن إصابته بفيرس كورونا

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:54 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن الناقد السينمائى طارق الشناوى عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 


وقال الشناوى : "إلى الجميع زملاء وأصدقاء بدأت رحلتي مع الاحتراز بسبب كوفيد. أعتذر مسبقا عن كل ما اتفقت عليه وإن شاء الله نلتقي بعد زوال الجائحة. دعواتي للجميع بالشفاء العاجل. ما أروع ان ندعو جميعا بالشفاء العاجل.


وكشف الناقد طارق الشناوى عن رأيه فى صورة الأم فى الدراما والسينما فى الفترة الاخيرة بعد نموذج ماما نونا الذى قدمته الفنانة الراحلة كريمة مختار بمسلسل "يتربى فى عزو" الذى قام ببطولته يحيى الفخرانى. 


وقال فى تصريح خاص لـ "صدى البلد"  انه بعد تقديم شخصية ماما نونا لم تفرز لنا الدراما او السينما شخصية الام بالشكل المطلوب وهو ما يعنى ان الدراما والسينما عجزت عن تقديم صورة الأم بالشكل المطلوب. 


وأضاف ان شخصية ماما نونا التى كتبها المؤلف والكاتب يوسف معاطى وصلت الى القمة بعد اداء اكثر من رائع للراحلة كريمة مختار لدرجة أنه تم تصنيعها على شكل دمية بعيدا عن المسلسل وهذا يعنى قوة شخصية الأم والدراما معا وهما العامل الاساسى لنجاح الشخصية وتوهجها وهو ما لم نره فى الفترة الاخيرة وتحديدا بعد مسلسل يتربى فى عزو. 


وأوضح الشناوى أن ما ظهر فى الفترة الاخيرة شخصيات عادية للغاية ولا يمكن ان نختار منها الأم المثالية أو شخصية محددة وحتى يتحقق ذلك فإنه امر فى علم الغيب.    

أخبار تهمك

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 7 ساعات

صلاح رابعًا في ترتيب شارة قيادة الفراعنة قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفاجأة سعيدة لجوينور أجاي في الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته لخطف نجم الزمالك

منذ 39 دقيقة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ ساعتين

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يصر على ضم ساحر صن داونز للأهلي

منذ أقل من ساعتين

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

إصابة نجل أحمد السقا بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 9 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:07 م

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

10:40 م

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

09:28 م

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته لخطف نجم الزمالك

11:30 م

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

04:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها