ناهد سائقة التروسيكل بعد استجابة الرئيس السيسي: "عندي عيد من امبارح"

أعربت ناهد جمال السيد، سائقة التروسيكل عن سعادتها بعد الاستجابة الفورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمطالبها.





وقالت "ناهد" في حوارها مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أنا عندي عيد من امبارح، حاسة بفرحة مش عارفة أعبر عنها إزاي".





وأضافت: "الكشك بقى محل، والمحافظ هيوفري شقة 130 متر مفروشة، وروحت شوفتها وهيتعمل فيها سيراميك ومطبخ جديد وسألوني على ألوان الشقة اللي أنا عايزاها، ومبقتش مصدقة واتوهمت، وإيجار الشقة والمحل 200 جنيه والمحافظ قالي لو مش معاكي تدفعي قولي بس ومتدفعيش".





وكان استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ناهد جمال سعيد سائقة التروسيكل والتي إستجاب لها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال مداخلة تليفونية أمس فى إحدى البرامج التى عرضت مشكلتها نظرا لحالتها وظروفها المعيشية الصعبة.





وكانت ناهد جمال سعيد صاحبة تروسيكل قد روت قصة كفاحها، حيث ذكرت أنها تعيش في منطقة أوسيم بالجيزة، ولديها خمس بنات حيث كان يعمل زوجها سايس وحدثت له مشكلة ولم يبقى معها حاليا ثم قررت شراء التروسيكل للعمل عليه.





وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، قام محافظ الجيزة بتسليم ناهد جمال عقد الوحدة السكنية التي خُصصت لها بأجر رمزي وتجهيزها بالأثاث المنزلي اللازم، وكذا تم تسليمها عقد إيجار لمحل قريب من محل سكنها في مكان مناسب وحيوي وتجهيزه بالسلع والمنتجات اللازمة والذي تم تخصيصه بأجر رمزى وذلك لتوفير مصدر دخل ثابت لتحسين مستوى دخل الاسرة.





وقال محافظ الجيزة، إن استجابة الرئيس للسيدة المكافحة ناهد جمال لما تعكسه كأحدى النماذج المشرفة للمرأة المصرية المكافحة والمجتهدة التى تسعى لتوفير حياه كريمة لأسرتها.



