شاهد.. تطورات الحالة الصحية لـ إبراهيم عيسى

قال الإعلامي خيري رمضان، إن الإعلامي إبراهيم عيسى بحالة جيدة عقب سقوط ديكور تصوير برنامجه عليه، مشيرا إلى أنه كان يسجل برنامج مع الباحث ماهر فرغلي.





وأضاف "رمضان"، خلال برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أنه اتصل بـ إبراهيم عيسى هاتفيا، وهو بخير، ويوصل تسجيل حلقته.





وتعرض الإعلامى إبراهيم عيسى لحادث إثر سقوط لوكيشن الأستديو خلال تصويره حلقة بإحدى القنوات، بحضور الباحث الإسلامى ماهر فرغلى، بينما أصيب المصور وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.



