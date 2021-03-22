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انطلاق فعاليات مؤتمر الاتجاهات الحديثة في الابتكار والإبداع والتكنولوجيا أول أبريل

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:56 م
الدكتور بدوي إسماعيل
الدكتور بدوي إسماعيل
أحمد الشيخ
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أعلنت مؤسسة “مصر المستقبل للتراث والتنمية والابتكار”، عن انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى السادس بعنوان “الاتجاهات الحديثة في الابتكار والابداع والتكنولوجيا”.

وقال الدكتور بدوي إسماعيل عميد كلية الأثار جامعة الأقصر ورئيس المؤسسة، إن المؤتمر سيعقد في الفترة من 1 – 5 إبريل برعاية منظمة السياحة العالمية ، ومنظمة الوحدة الاقتصادية بالجامعة العربية ومشاركة جامعتي كاتنيا وبيزا بإيطاليا , والمركز الثقافي الإيطالي , وجامعة جوتا بألمانيا.

وأضاف إسماعيل أن المؤتمر سيعقد بطريقة الحضور و online للباحثين العرب والمصريين وذلك في أجمل المناطق المصرية مرسى مطروح و سيوة .

وتابع أن المؤتمر يتضمن عددا من المحاور خاصة بفنون العمارة والهندسة والفنون الجميلة والمسرح والسينما والموسيقى والموضة والفنون التطبيقية، بالاضافة إلى محور خاص بالسياحة والآثار والتراث والدراسات الإعلامية والإنسانية والإسلامية والفلسفية, وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر الدولى هو السادس لمؤسسة مصر المستقبل حول تنمية السياحة فى واحة سيوة، والتى تعد من أهم الأماكن السياحية فى مصر لما فيها من مقاصد سياحية للمصريين والعرب والأجانب، ومن هنا جاء اهتمامنا بتلك البقعة الغالية من أرض الوطن وتسخير الدور البحثى العلمى الأكاديمى للكلية فى خدمة وتطوير مناحى السياحة المتنوعة بالواحة .

ولفت إلى أن إسماعيل المؤتمر يهدف إلى تعزيز أنماط التطور السياحى بالواحة، والعمل على زيادة فرص التنمية بالمنطقة والمناطق المجاورة، وكذلك السعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالإقليم.

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