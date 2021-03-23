Advertisements

حلمى النمنم: الصحف العالمية اهتمت بوفاة نوال السعداوي (فيديو)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:00 ص
حلمي النمنم
حلمي النمنم
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن الجدل الكبير المنتشر على السوشيال ميديا بعد وفاة المفكرة نوال السعداوي ليس مفأجاة له، إلا أن ما فأجاه الموقف الصحفي من رحيلها، حيث إن هناك اهتمام كبير برحيلها في الصحف العالمية ولم يكن هناك اهتمام من قبل الصحافة المصرية.

وأضاف "النمنم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن عدم الاهتمام برحيلها من قبل الصحافة هو محاولة لإرضاء الفئات المحافظة للمجتمع، مؤكدًا أن الراحلة لديها 55 عمل أدبي، وكنا ننتظر أخبار مُكثفة عن رحيلها، معقبًا: "حزين لهذا الصمت بعد رحيلها".

وأوضح أن الكثير من الموضوعات التي كانت تحارب الراحلة من أجل تطبيقها أصبحت الآن على طاولة التناول من قبل الدولة المصرية والدول العالمية، مشيرًا إلبى أن عاشت ورحلت بدون أن ترشحها أي الجماعات المصرية لجائزة لأعمالها، إذ أنها رشحت لجائزة نوبل ولم ترشح لجائزة الدولة، مشددًا على أنها لم تتاجر بقضايا ضد الدولة وهي شخصية وطنية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نوال السعداوي حلمي النمنم بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 19 ساعة

إنذار جوي عاجل من الأرصاد للمواطنين

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 16 ساعة

إصابة نجل أحمد السقا بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ يوم

يوفنتوس يحسم مستقبل رونالدو

منذ 37 دقيقة

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 16 ساعة

أبيدال يتحدى ميسي من جديد ويطلق تصريح مثير بشأن البرغوث

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مقتل 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بالولايات المتحدة

منذ حوالي 5 ساعات

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أبرز الحقائق والمعلومات عن الراحلة نوال السعداوي

خيري رمضان ناعيا المفكرة نوال السعداوي: خاضت معارك دينية كثيرة وعاشت مؤمنة بقضايها

حلمى النمنم لـ"حديث القاهرة": الصحف العالمية اهتمت بوفاة نوال السعداوي ولم تُرشح لجائزة في مصر

رانيا يوسف ترد على الشامتين في وفاة الكاتبة نوال السعداوي.. فماذا قالت؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:50 ص

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

10:07 م

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

05:40 ص

أبيدال يتحدى ميسي من جديد ويطلق تصريح مثير بشأن البرغوث

07:22 ص

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

10:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها