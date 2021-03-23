حلمى النمنم: الصحف العالمية اهتمت بوفاة نوال السعداوي (فيديو)

قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن الجدل الكبير المنتشر على السوشيال ميديا بعد وفاة المفكرة نوال السعداوي ليس مفأجاة له، إلا أن ما فأجاه الموقف الصحفي من رحيلها، حيث إن هناك اهتمام كبير برحيلها في الصحف العالمية ولم يكن هناك اهتمام من قبل الصحافة المصرية.





وأضاف "النمنم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن عدم الاهتمام برحيلها من قبل الصحافة هو محاولة لإرضاء الفئات المحافظة للمجتمع، مؤكدًا أن الراحلة لديها 55 عمل أدبي، وكنا ننتظر أخبار مُكثفة عن رحيلها، معقبًا: "حزين لهذا الصمت بعد رحيلها".



