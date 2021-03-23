Advertisements

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-3-2021.. المعدن الأصفر يتراجع في بداية التعاملات

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
Advertisements
تراجعت أسعار الذهب في الاسواق المحلية في بداية التعاملات اليوم  الثلاثاء 23-3-2021، وسط تذبذبات سعرية يتعرض لها المعدن الأصفر بين الارتفاعات والهبوط.

أسعار الذهب في مصر اليوم :

سعر الذهب عيار 24 يسجل 876 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 يسجل 767جنيهًا

سعر الذهب عيار 18 يسجل 657.5 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب يسجل 6136 جنيهًا

 أسعار الذهب العالمية

تراجعت أسعار الذهب عالمياً في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع صعود الأسهم الأمريكية.

وهبط المعدن الأصفر مع صعود الأسهم الأمريكية خلال التعاملات، وسط تراجع عوائد السندات الحكومية.

ويأتي هبوط المعدن رغم تحول الدولار الأمريكي للهبوط، ووسط المخاوف التي أثارتها خسائر الليرة التركية.

وفي بيانات اقتصادية، تراجع مبيعات المنازل الأمريكية القائمة بأكثر من التوقعات خلال فبراير/ِشباط.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 1738.10 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1740.36 دولار للأوقية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر خسائر الليرة التركية الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

موسيماني يصر على ضم ساحر صن داونز للأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

إصابة نجل أحمد السقا بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته لخطف نجم الزمالك

منذ 41 دقيقة

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة سعيدة لجوينور أجاي في الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

صلاح رابعًا في ترتيب شارة قيادة الفراعنة قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 10 ساعة

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ ساعتين

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-1-2021

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-3-2021.. المعدن الأصفر يواصل التراجع

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-3-2021 في مصر

أسعار الذهب اليوم السبت 13-3-2021.. عودة التذبذب للمعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الخميس 18-2021.. المعدن الأصفر يربح 4 جنيهات في بداية التعاملات

زيادة في أسعار الذهب محليا بداية تعاملات اليوم الخميس 18 مارس 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:07 م

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

10:40 م

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

09:28 م

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته لخطف نجم الزمالك

11:30 م

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

04:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها