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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-3-2021.. المعدن الأصفر يتراجع في بداية التعاملات
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:00 ص
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تراجعت أسعار الذهب في الاسواق المحلية في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 23-3-2021، وسط تذبذبات سعرية يتعرض لها المعدن الأصفر بين الارتفاعات والهبوط.
أسعار الذهب في مصر اليوم :
سعر الذهب عيار 24 يسجل 876 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 يسجل 767جنيهًا
سعر الذهب عيار 18 يسجل 657.5 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب يسجل 6136 جنيهًا
أسعار الذهب العالمية
تراجعت أسعار الذهب عالمياً في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع صعود الأسهم الأمريكية.
وهبط المعدن الأصفر مع صعود الأسهم الأمريكية خلال التعاملات، وسط تراجع عوائد السندات الحكومية.
ويأتي هبوط المعدن رغم تحول الدولار الأمريكي للهبوط، ووسط المخاوف التي أثارتها خسائر الليرة التركية.
وفي بيانات اقتصادية، تراجع مبيعات المنازل الأمريكية القائمة بأكثر من التوقعات خلال فبراير/ِشباط.
وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 1738.10 دولار للأوقية.
وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1740.36 دولار للأوقية.
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