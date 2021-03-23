Advertisements

وفاة مخرج شهير عن عمر ناهز 70 عاما

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
Advertisements


نعت نقابة المسرحيين وعاملي السينما والتلفزيون المغاربة، المخرج والسيناريست والمنتج المغربي محمد إسماعيل، الذي توفي عن عمر ناهز 70 عاما. 

وكان الراحل إسماعيل قد خضع في فبراير الماضي لعملية جراحية بالقلب، وبانتظار عملية أخرى حال تحسن حالته الصحية، لكن القدر لم يمهله. 

وولد إسماعيل في مدينة تطوان بشمال المغرب عام 1951 وتخرج من كلية الحقوق قبل أن يلتحق بالعمل في التلفزيون عام 1974. 

وقدم العديد من الأفلام التلفزيونية والسينمائية كان من أبرزها "أوشتام" و"وبعد…" "وداعا أمهات" و"أولاد البلاد" و"إحباط" و"لا مورا.. الحب في زمن الحرب". 

نعاه عدد من الفنانين المغاربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم الممثل أمين بنجلون والمخرج محمد نظيف والناقد أحمد سيجلماسي. 

وأضاف "سيطل علينا المخرج المغربي محمد إسماعيل من مكانه في الأعالي ليتابع ما سيقدمه الآخرون من جديد للشاشة الكبيرة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة مخرج شهير

أخبار تهمك

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

صلاح رابعًا في ترتيب شارة قيادة الفراعنة قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر

منذ ساعتين

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته لخطف نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. تطورات الحالة الصحية لـ إبراهيم عيسى

منذ ساعة الا ربع

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 3 ساعات

إنذار جوي عاجل من الأرصاد للمواطنين

منذ أقل من ساعة

إصابة نجل أحمد السقا بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

وفاة موسيقار تونسي شهير أثناء أداء فريضة الحج في مكة

وفاة ممثل شهير عن 85 عاما

وفاة مغنية شهيرة عن عمر ناهز الـ 100 عامًا

وفاة عازف جيتار شهير أمريكي

حنان ترك تنعى وفاة الفنان الراحل محمود ياسين

داخل دار مسنين.. وفاة مخرج سوري شهير عن عمر ناهز الـ78 عاماً

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:07 م

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

إنذار جوي عاجل من الأرصاد للمواطنين

12:14 ص

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

10:40 م

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

09:28 م

شاهد.. تطورات الحالة الصحية لـ إبراهيم عيسى

12:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها