أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 23-3-2021

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الثلاثاء 23 -3-2021 بالبنوك، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم، وذلك في ظل استقرار العملة الأمريكية مقتبل الجنيه خلال الفترة الماضية.





سعر الدولار اليوم





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى





15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى





15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر





15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك عودة





15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib





15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك الإسكندرية





15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة





15.64 جنيه للشراء.





15.74 جنيه للبيع.



