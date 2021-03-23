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وزير الثقافة توجه بتذليل كافة العقبات أمام "متحف الفنون" العام المقبل

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:37 ص
بوابة الفجر
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يستمر العمل بقطاع الفنون التشكيلية برئاسة  الدكتور خالد سرور في تنفيذ أعمال تطوير وإعادة تأهيل وتجديد متحف الجزيرة للفنون بعد الدعم الكبير من د.ايناس عبد الدايم وزيرالثقافة  وتوجيهاتها بتذليل كافة العقبات للانتهاء من المتحف سريعا. 

وقال المهندس عماد بيومى المسئول عن المشروع ان العمل يتم على قدم وساق وتم إدراج أفكار وعناصر معمارية جديدة لإخراج المتحف فى ابهى صورة ويكون جاهز للافتتاح فى نهاية شهر يونيو2022 .

وأضاف " بيومى " أن متحف الجزيرة للفنون مهم جدالإحياء التراث الحضاري والثقافي من خلال نشاطاته المتعددة و معروضاته القيمة خاصة أن المبنى منشأ علي مسطح إجمالي 9000 متر بالمسطحات الخضراء والأرصفة وخزان الحريق  مشيرا الى ان المبنى  يتكون من متحف الجزيرة والحضارة ومبنى البرج حيث يتكون متحف الجزيرة والحضارة من البدروم الذى يتضمن المخازن بمسطحات تساوى 180 متر مسطح طبقا للاستخدام وغرفة المصعد البانورامي وأحواض زهور أما الدور الأرضي يشمل قاعات للعرض  وذلك بمساحات متنوعة وايضا قاعة لكبار الزوارو كافيتيريا وحمامات وقاعة لعرض الهدايا و غرفتى أمن و كنترول و ممرات الخدمة و ممرات حركة الجمهور و بداية السلم و الاسانسير البانورامي والمصمم فى محيط القبة السماوية والمدخل ( الاستقبال ) و بهو المدخل  أما الدور الأول فيشمل أماكن للعرض وايضا  الميزانين ويشمل فتارين العرض و تراس صغير للواجهة عند المدخل الرئيسي.

كما إن مبنى البرج ومتحف الجزيرة والحضارة متصلين في الأدوار الأرضي والأول و الميزانين ولكن يستمر البرج في طوابقه حيث يحتوي علي سبعة طوابق متدرجة من الاكبر الي الاصغر في المسطحات و مسطح المبنى الاجمالى مع الطابق الأرضي يساوى 355 متر مسطح و يحتوى علي أماكن عرض ايضا و أماكن إدارية في الأدوار المختلفة  واستراحات للموظفين في الطابق السابع ويتميز مبنى متحف الجزيرة والحضارة  بموقعه الممتاز وبارتفاعات تسمح بظهوره من جميع الواجهات والتي ستظهر بشكل جمالى مع المناطق الخضراء .


يذكر أن متحف الجزيرة للفنون استأنف العمل فيه مؤخرا بعد فترة توقف وغلق استمرت لأكثر من ٣٢عام  وتبلغ القيمة الإجمالية للمرحلتين الأولي والثانية 200 مليون جنيه .

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وزيرة الثقافة ثقافة ايناس عبد الدايم

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