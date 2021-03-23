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رانيا يوسف ترد على الشامتين في وفاة الكاتبة نوال السعداوي.. فماذا قالت؟
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:59 ص
ولاء عبد الناصر
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سخرت الفنانة رانيا يوسف من الشامتين في وفاة الكاتبة نوال السعداوى، التى رحلت عن عالمنا أمس الأحد عن عمر ناهز الـ90 عاما.
وكتبت رانيا على حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغرة " تويتر" : "الناس اللي عارفة مين هيدخل الجنة ومين داخل النار، أرجوكم متحرقولناش الأحداث".
يذكر أن نوال السعداوي تعرضت إلى انتقادات كثيرة، بسبب بعض الآراء المتعلقة بالتدين، متوقعين في تعليقاتهم دخول الراحلة النار.
منوعات
ونعت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، الكاتبة نوال السعداوي، التي توفيت الأحد، عن عمر ناهز 90 عامًا.
وقالت عبد الدايم في بيان نشرته وزارتها بحسابها الرسمي على "فيسوك" إن "الراحلة اهتمت بالكثير من القضايا الاجتماعية ووضعت مؤلفات تضمتنت أراء صنعت حراكا فكريا كبيرا، وتوجهت بالعزاء لأسرتها وأصدقائها داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته".
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