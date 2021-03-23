رانيا يوسف ترد على الشامتين في وفاة الكاتبة نوال السعداوي.. فماذا قالت؟

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ونعت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، الكاتبة نوال السعداوي، التي توفيت الأحد، عن عمر ناهز 90 عامًا.





وقالت عبد الدايم في بيان نشرته وزارتها بحسابها الرسمي على "فيسوك" إن "الراحلة اهتمت بالكثير من القضايا الاجتماعية ووضعت مؤلفات تضمتنت أراء صنعت حراكا فكريا كبيرا، وتوجهت بالعزاء لأسرتها وأصدقائها داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته".