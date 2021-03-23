بالحجاب.. هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها









يشار إلى أن الفنانة هنا الزاهد يعرض لها مسلسل "حلوة الدنيا سكر" والذى يشاركها البطولة فيه عدد كبير من النجوم.

تحرص الفنانة هنا الزاهد، على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.ونشرت هنا الزاهد فيديو لها من خلال حسابها الشخصى على موقع إنستجرام، وظهرت فيه مرتدية حجابا وعلقت على الفيديو قائلة: "يارب يكون عاجبكوا حدوتة قولي لاحمد لحد دلوقتي "حلوة الدنيا سكر" .