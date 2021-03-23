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تفاصيل استخراج ساطور من رأس سيدة (فيديو)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:42 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور حسن النعماني، عميد طب سوهاج وعضو الفريق الطبي الذي استخرج ساطور من رأس الضحية، تفاصيل التعامل الطبي مع الحالة، مشيرا إلى أنه تلقى اتصال من رئيس قسم جراحة المخ والاعصاب ليخبره عن الحالة، وأرسل له صور عنها.

وأشار "النعماني"، خلال اتصال هاتفي المذاع ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الحالة وصلت للمستشفى ولم تكن واعية، ولكن كانت تحرك قدميها بصورة لا إيرادية، موضحا أن 7 فرق طبية شاركت في العملية.

وأضاف أن 14 طبيبًا شاركوا في العملية الجراحية، منوها بأنه تم إزالة الساطور بعد تخدير الحالة، وقص شعر الرأس وتعقيمها، منوها بأن العملية استغرقت 7 ساعات.

ولفت إلى أنه تم تركيب الصوابع المبتورة، مع وضع جبيرة للحالة، مضيفا: "الحالة حاليا بتتنفس بشكل طبيعي، وشلنها من جهاز التنفس الصناعي، وبتاخد مسكنات".

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عمرو أديب بوابة الفجر الفجر

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