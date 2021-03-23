تحذيرات عاجلة من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

نشرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، بيانًا خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 23 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الثلاثاء نهارًا:

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح نشطة.

- طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، والرياح نشطة.

- طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.





طقس الثلاثاء ليلًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد.





الظواهر الجوية:

- فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة (30%) تقريبًا.

- نشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق من السواحل الشرقية وسيناء قد تصل لحد العاصفة.