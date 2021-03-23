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خالد عيد: الأهلي والزمالك وبيراميدز فاوضوا مدافع غزل المحلة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث خالد عيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن طموح نادي المحلة في الفترة المقبلة.

وقال خالد عيد في تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر الذي يقدمه مجدي عبد الغني على قناة الشمس: "نسير بخطى جيدة ولدينا لاعبين أصحاب إمكانيات جيدة ولديهم طموح كبير".

وتابع:"اليوم غزل المحلة أصبح في مركز متقدم بمسابقة الدوري ونطمح لختام مسابقة الدوري في مركز جيد".

وأضاف:"طموحنا زاد في مسابقة الدوري بعد النتائج واصبح طموحنا عدم البقاء في الدوري فقط ولكن المنافسة على مراكز متقدمه".

وأوضح: "سنلعب مباراتين أمام البنك الأهلي والجونة وديا للتجهيز إلى الفترة المقبلة".

وأشار:"محمد عبدالله لاعب جيد ولديه عروض كثيرة له وأندية كبيرة ومنهم الأهلي والزمالك وبيراميدز ولكن لن نستغنى عنه نهائيا وعقده مستمر ٣ مواسم".

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