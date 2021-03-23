ميتشو: أتوقع تواجد مصطفي محمد في كبار أندية أوروبا

تحدث الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سابقا ومدرب منتخب زامبيا حاليا، إنه توقع منذ اليوم الأول بتألق مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق





وقال ميتشو في تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر الذي يقدمه مجدي عبد الغني على قناة الشمس: "مصطفى محمد رفع رأس الكرة المصرية في جالطة سراي".





وتابع :"مصطفى محمد مهاجم مميز وقدم مستويات أكثر من رائعة وأتوقع تواجده في كبار أندية أوروبا".





وعن شيكابالا، قال :"هو رمز من رموز الكرة المصرية، وصعب أن يتكرر لاعب آخر مثل شيكابالا".





وواصل :"شاهدت نهائي دوري أبطال افريقيا، وهدفه الذي سجله في الأهلي يعكس أن اللاعب مهما كبر في السن لكن المهارة تظل سائدة".





واختتم :"أتمنى أن يستمر شيكابالا في الملاعب بعد الاعتزال ويتجه للتدريب حتى يستفيد الجميع من موهبته".



