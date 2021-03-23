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أحمد خالد صالح يرد على مروجي الشائعات بخصوص إصابته بفيروس كورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:44 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعرب الفنان أحمد خالد صالح، عن استيائه من الأخبار المنتشرة حول  استمراره في تصوير مسلسله الرمضاني وهو يعلم بإصابته بفيروس "كورونا".

وقال أحمد خالد صالح في تصريحات صحفية: "أنا بضحك والله.. الكلام ده غير حقيقي ووالد زوجتي لم يصرح بذلك".

وتابع: "أنا تواصلت معه وقال لى أنه لم يتواصل مع أحد.. حسبي الله ونعم الوكيل في مروجي الشائعات".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح مسلسل "أنصاف مجانين" ويشاركه فى البطولة كل من: وأسماء جلال، وديانا هشام، محسن صبرى، وعدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج عمر رشدى، حيث تدور أحداث العمل فى 24 حلقة للعرض على احدى المنصات الرقمية على الإنترنت.

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