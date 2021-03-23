Advertisements

محمد منير: يوسف شاهين كتب أغنية "حدوتة مصرية" على قبره

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

كشف النجم محمد منير، عن كواليس أول فيلم سينمائي له، وهو "حدوتة مصرية" عام 1982، الذى شارك فيه مع النجمة يسرا، ومن إخراج يوسف شاهين.

وقال محمد منير، خلال لقائه مع النجمة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة dmc: "أول فيلم عملته عام 1982 كان فيلم "حدوتة مصرية" وكان مع حبيبة عمرى وأختى النجمة يسرا وكانت نحيفة وأنا نحيف وكان عاملنا مشاكل في التصوير".

وأضاف: "عملت أغنية تاريخية بعنوان "حدوتة مصرية"، مشيرًا إلى أن الراحل يوسف شاهين، كان عظيمًا وكتب على قبره كلمات أغنية حدوتة مصرية.

وأشار إلى أن يوسف شاهين كان بيعتبره حنجرته وصوته فى الأفلام، ولو كان عاوز يزعق لحد يزعقلى، ولو عاوز يشتم حد يشتمنى أنا، وكان بيعمل كده معايا من أول حدوتة مصرية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوسف شاهين منير حدوتة مصرية

أخبار تهمك

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

إصابة نجل أحمد السقا بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 10 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. تطورات الحالة الصحية لـ إبراهيم عيسى

منذ ساعتين و 16 دقيقة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

إنذار جوي عاجل من الأرصاد للمواطنين

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 39 مصابا بكورونا

منذ أقل من ساعتين

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ حوالي 4 ساعات

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

هيثم دبور يحتفي بشخصيات محمد منير وعمرو دياب الدرامية في "ليل داخلي"

رحلة فرنسية جديدة في عالم المواطن المصري العالمي يوسف شاهين

رومانسية زوجها وظهور والدتها.. يسرا تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الفن (فيديو وصور)

معلومات ستعرفها لأول مرة عن محسن محي الدين في ذكرى ميلاده

يوسف شاهين.. سجل قصة حياته بأفلامه وهاجر مصر أربع سنوات لهذا السبب

البليغ 5.. شعراء بليغ

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:07 م

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

10:40 م

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

09:28 م

إنذار جوي عاجل من الأرصاد للمواطنين

12:14 ص

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

04:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها