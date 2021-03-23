محمد منير: يوسف شاهين كتب أغنية "حدوتة مصرية" على قبره









وأشار إلى أن يوسف شاهين كان بيعتبره حنجرته وصوته فى الأفلام، ولو كان عاوز يزعق لحد يزعقلى، ولو عاوز يشتم حد يشتمنى أنا، وكان بيعمل كده معايا من أول حدوتة مصرية".





كشف النجم محمد منير، عن كواليس أول فيلم سينمائي له، وهو "حدوتة مصرية" عام 1982، الذى شارك فيه مع النجمة يسرا، ومن إخراج يوسف شاهين.وقال محمد منير، خلال لقائه مع النجمة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة dmc: "أول فيلم عملته عام 1982 كان فيلم "حدوتة مصرية" وكان مع حبيبة عمرى وأختى النجمة يسرا وكانت نحيفة وأنا نحيف وكان عاملنا مشاكل في التصوير".وأضاف: "عملت أغنية تاريخية بعنوان "حدوتة مصرية"، مشيرًا إلى أن الراحل يوسف شاهين، كان عظيمًا وكتب على قبره كلمات أغنية حدوتة مصرية.