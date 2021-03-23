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الصحة تكشف عن عدد الحاصلين على لقاح كورونا حتى الآن
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:10 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن مصر من أوائل الدول التي وصل إليها لقاحات فيروس كورونا المستجد، وخلال نهاية الشهر سيكون لدينا مليون ونصف جرعة وسوف يبدأ توالي توريد اللقاحات بصفة مستدامة.
وأضاف عيد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن 30 ألف مواطن حصلوا على اللقاح خلال الفترة الماضية، ونستهدف 250 ألف مواطن خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنه مع وصول الشحنات سوف نتوسع في أكثر من 5 آلاف وحدة لتطعيم عدد أكبر من المواطنين، منوها بأن الوزارة توفر كمية اللقاحات الخاصة لتطعيم الحجاج بموسم الحج.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على التعاون المشترك فيما يخص تصنيع اللقاح بين مصر والصين، ويتضمن البروتوكول الاتفاق على تصنيع لقاح سينوفارم في شركة فاكسيرا المصرية، وأيضا الإعداد لشراء صفقة ثانية من لقاح سينوفارم خلال أسبوع.
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