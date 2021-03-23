Advertisements
عادل حمودة: حوار بايدن وبوتين فريد من نوعه وسابقة لم تحدث
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:45 ص
شيماء حسن
Advertisements
تحدث الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، عن الأزمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن الحوار بين بايدن وبوتين حوار فريد من نوعه وربما سابقة لم تحدث من قبل بين رؤساء الدول حتى في أسوأ الأزمات بينهم.
وأشار إلى أن الحرب الباردة بين أمريكا وروسيا بدأت منذ عهد الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، كاشفًا عن اتهام بايدن لبوتين بأنه قاتل والاتهامات المتبادلة فيما بينهم.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements