عادل حمودة: حوار بايدن وبوتين فريد من نوعه وسابقة لم تحدث

تحدث الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، عن الأزمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن الحوار بين بايدن وبوتين حوار فريد من نوعه وربما سابقة لم تحدث من قبل بين رؤساء الدول حتى في أسوأ الأزمات بينهم.