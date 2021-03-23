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عادل حمودة: حوار بايدن وبوتين فريد من نوعه وسابقة لم تحدث

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:45 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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تحدث الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، عن الأزمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن الحوار بين بايدن وبوتين حوار فريد من نوعه وربما سابقة لم تحدث من قبل بين رؤساء الدول حتى في أسوأ الأزمات بينهم.

وأشار إلى أن الحرب الباردة بين أمريكا وروسيا بدأت منذ عهد الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، كاشفًا عن اتهام بايدن لبوتين بأنه قاتل والاتهامات المتبادلة فيما بينهم.

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