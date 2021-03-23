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ميدو: الفوز أمام كينيا سيعطي الفرصة للاعبي المنتخب المصري المحليين

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:47 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن فوز المنتخب المصري الأول لكرة القدم، أمام كينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، سيمنح الفرصة للاعبين المحليين.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " إذا نجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز على كينيا، فهذا يعني أنه بنسبة كبيرة سيرحل اللاعبين المحترفين لأنديتهم ولن يشاركوا في مباراة جزر القمر بالقاهرة، مع إعطاء الفرصة للاعبين المحليين".

وتابع، "لابد أن يشعر لاعبو المنتخب المصري بدعم الدولة قبل المباريات المقبلة، لبذل المزيد من الجهد لتحقيق نتيجة إيجابية".

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيلاقي منتخب كينيا، يوم الخميس المقبل الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، عند الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

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