بكلمات مؤثرة.. رنا رئيس تستعيد ذكرياتها مع جدها





شاركت الفنانة الشابة رنا رئيس مقطع فيديو من ذكرياتها مع جدها الراحل، عبر حسابها الشخصي، على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وكتبت: "٤٠ يوما على فراقك! روحت يا حبيبي زي ما قلت و سيبت جوايا وجع كبير اوي مش عارفة استحمله بس بدعي ربنا يقويني! محتاجك في كل حاجة في حياتي! بنام كل يوم على سريرك وادخل الاوضة بليل علي امل اني الايك موجود و احكيلك علي كل حاجة زي ما عودتني. واحشتني اوي يا احن خلق ربنا يا حبيب قلبي و حبيب ايامي كلها".يذكر أن الفنانة رنا رئيس في السباق الرمضاني القادم بمسلسل " ضل راجل" بطولة ياسر جلال ونيرمين الفقي ونور اللبنانية وأنعام سالوسة ومحمود عبد المغني، من اخراج احمد صالح، وتأليف أحمد عبد الفتاح، وانتاج شركة سينرجي.