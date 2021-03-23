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وزير القوى العاملة يزف بشرى سارة لـ العمالة غير منتظمة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:03 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن المنحة الموفرة للعمالة غير المنتظمة هى البداية وليست النهاية بعد اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بالعمالة بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الحالية هناك حصر على أرض الواقع لتسجيل العاملين غير المنتظمين.

وأضاف "سعفان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه يتم استهداف العمالة غير المنتظمة وتوفير الأعمال لهم في العواصم الجديدة، مفيدا بأن تم تسجيل 15 ألف مواطن من العمالة غير المنتظمة بالعاصمة الإدارية، كما أنه تم حصر وتسجيل 25 ألف عامل غير منتظم بالعلمين الجديدة.

وأوضح محمد سعفان أن سيكون هناك قاعدة بيانات متكاملة للعمالة غير المنتظمة للوصول لهم بشكل اسرع، واستهدف الرعاية الإجتماعية لهم.

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