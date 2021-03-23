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تصريح ناري لوزير الري حول أزمة سد النهضة (فيديو)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:04 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، آخر تطورات ازمة سد النهضة ، قائلاً: مصر على استعداد كامل للتفاوض حول ملء سد النهضة للوصل إلى اتفاق ملزم وقانوني، خاصة موارد مصر المائية عبارة عن 59 مليار متر مكعب منهم 55 مليار من نهر النيل، والباقي من مياه الأمطار واعادة تدوير المياه"

وتابع "غانم"، خلال تصريحات اعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن مصر لن تقبل أي إجراءات أحادية تقوم بها إثيوبيا في سد النهضة، في ظل التحديات التي نواجها مثل الزيادة السكانية، وقلة الموارد المائية.

ولفت إلى أنه لا يوجد أي بوادر لإعادة المفاوضات مع إثيوبيا حتى هذه الفترة، لافتَا إلى ان الجانب الإثيوبي رفض اقتراح الرباعية الدولية لاستكمال المفاوضات.

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